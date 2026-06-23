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Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın rahatsız edici derecede kıskanıldığını ve ayrılmak istediğini kuyumcuya anlatmış

Nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın rahatsız edici derecede kıskanıldığını ve ayrılmak istediğini kuyumcuya anlatmış
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Hatay'da nişanlısı Üstün Ç. tarafından babasıyla birlikte öldürülen Lamiya Azazi'nin, ölmeden bir hafta önce kuyumcuya giderek bilezik fiyatlarını sorduğu ve nişanlısının kıskançlığından dert yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da nişanlısı tarafından öldürülen Lamiya Azazi'nin ölmeden 1 hafta önce bilezik almak için kuyumcuya gittiği anlar kameraya yansıdı. Kuyumcu Mehmet Şirin, Lamiya'nın nişanlısından dert yandığını belirterek "Kadının dediğine göre, nişanlısı sürekli telefonla arıyor ve açmazsa kendisine çok kızıyormuş" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yaşanan olayda; Üstün Ç. isimli şahıs, 6 ay önce nişanlandığı Lamiya Azazi (30) ve babası Yusuf Azazi'yi (65) silahla vurarak öldürmüştü. Konteynerde yaşanan kan donduran olay sonrası Lamiya Azazi'nin katledilmeden 1 hafta önce kuyumcuya gittiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Lamiya'nın kuyumcuya gelerek bilezik fiyatlarını sorduğu ve iş yeri sahibiyle sohbet ettiği anlar yer aldı. Lamiya'nın iyi ve özgüvenli bir kadın olduğunu ifade eden kuyumcu Mehmet Şirin, genç kadının nişanlısının kıskançlık yaparak kendisini sürekli aradığını ve açmadığında kızdığını söyleyerek ayrılmak istediğini söylediğini dile getirdi.

"Nişanlısının çok kıskanç olduğunu ve ayrılmak istediği hakkında konuştular"

Nişanlısı tarafından öldürülen kadının geçen hafta bilezik almak için iş yerine geldiğini ifade eden Mehmet Şirin, "Nişanlısı tarafından öldürülen kadın, geçen hafta sabaha karşı kuyumcu iş yerime geldi. Kadın bilezik fiyatlarını sordu ve sonra eşim ona kahve içer misin diye sordu. Eşimle birlikte kahve içip dertleştiler. Genel olarak, nişanlısının çok kıskanç olduğunu ve ayrılmak istediği hakkında konuştular. Nişanlısı tarafından öldürülen kadın; iyi, sakin ve öz güvenli biriydi. Böyle bir olay olacağını düşünmüyordu. Kadının dediğine göre, nişanlısı sürekli telefonla arıyor ve açmazsa kendisine çok kızıyormuş" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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