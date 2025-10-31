Hatay'da Narkotik Köpeği Alis, 60 Bin Captagon Hap Buldu

Hatay'da kasa içine saklanmış 10 kilogram ağırlığındaki 60 bin adet captagonu narkotik köpeği 'Alis' buldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımına ve ticaretine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda M.R. isimli şahsın Reyhanlı'daki adresine narkotik köpeği Alis'in katılımıyla operasyon yapıldı. Yapılan aramada; 10 kilogram ağırlığındaki 60 bin adet captagon hap bulundu. Uyuşturucuyla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.R. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY