Hatay'da Narkotik Köpeği Alis, 60 Bin Captagon Hap Buldu

Hatay'da Narkotik Köpeği Alis, 60 Bin Captagon Hap Buldu
Güncelleme:
Hatay'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Alis, kasa içinde saklanmış 10 kilogram ağırlığında 60 bin adet captagon hapı buldu. Operasyon sonucunda M.R. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hatay'da kasa içine saklanmış 10 kilogram ağırlığındaki 60 bin adet captagonu narkotik köpeği 'Alis' buldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımına ve ticaretine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda M.R. isimli şahsın Reyhanlı'daki adresine narkotik köpeği Alis'in katılımıyla operasyon yapıldı. Yapılan aramada; 10 kilogram ağırlığındaki 60 bin adet captagon hap bulundu. Uyuşturucuyla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.R. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY


