Hatay'da Müstakil Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Hatay'da yaşanan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevreye sıçramadan alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY