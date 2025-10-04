Haberler

Hatay'da Müstakil Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevreye sıçramadan alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
