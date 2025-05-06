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Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Hatay'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine gelen ambulans, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde yaşandı. K.İ idaresindeki FİAT marka 31 APZ 887 plakalı otomobil, yaya yolu üzerinden motosikletle karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.B. idaresindeki 31ANS188 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücünün manevrasıyla kaldırıma çarpan FİAT marka otomobilde hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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