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Dörtyol'da hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı

Dörtyol'da hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet ve iş yeri hırsızlığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince motosiklet hırsızlığı ile iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, 2 zanlı tutuklandı.

Dörtyol ilçesinde meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında, 18 Haziran tarihinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile 19 Haziran 2026'da meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu tespit edilen M.O., İ.Y. ve D.A.Ç. 22 Haziran tarihinde yakalandı.

Şüpheliler, çalınan motosiklete ait parçalarla birlikte gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan D.A.Ç. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilirken, İ.Y. ve M.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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