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Hatay'da motosiklet tamircilerine yönelik denetimde 2 motosiklet el konuldu

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Hatay'da motosiklet tamircilerine yönelik denetimde 2 motosiklet el konuldu
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Hatay'da il merkezi ve ilçelerde motosiklet tamircilerine yönelik denetimde 82 motosiklet tamircisi denetlendi; 229 şahıs ve 407 motosiklet sorgulandı. Denetimde 2 motosiklete el konuldu, uyuşturucu suçundan aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Hatay'da polis ekiplerince il merkezi ve ilçelerde motosiklet tamircilerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 82 motosiklet tamircisi denetlendi.

Denetimler kapsamında 229 şahsın ve 407 motosikletin sorgulaması yapıldı. Kontroller sırasında 2 motosikletin şasi ve motor numaralarında silinti ve kazıntı bulunduğu tespit edildi.

Şasi ve motor numaralarında silinti ve kazıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete el konuldu. Denetimler sırasında ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Motosiklet tamircilerine yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli idari işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ve tüm ilçelerde gerçekleştirdiği uygulamalar kapsamında motosiklet tamircileri, şahıslar ve motosikletlere yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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