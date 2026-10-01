Haberler

Hatay'da motosiklet otomobille çarpıştı, 45 günlük evli çiftin kocası ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da Payas-Dörtyol E-5 karayolunda motosikletin otomobille çarpışması sonucu 45 günlük evli çift yaralandı. Kafasından darbe alan kocanın durumunun ağır olduğu ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklette yolculuk yapan 45 günlük evli çift yaralandı. Kazada kafasından darbe alan Ömer Çetinkaya'nın ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza; Payas - Dörtyol E-5 karayolu üzerinde yaşandı. Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmayla birlikte Çetinkaya ve eşi motosikletten yere düşerek savruldu. Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan Çetinkaya çiftinin kazadan 45 gün önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi

TFF'de yaprak dökümü! Sayı çift hanelere çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! CHP'li belediye başkanı gözaltında
Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi

Eyvahlar olsun! Kötü haber geldi
Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Tarihinin en zor günlerini yaşayan eski iş yerine sahip çıktı
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu