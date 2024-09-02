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Hatay'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücü, 20 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da motosiklet kazasında eşiyle birlikte yaralanan sürücü, 20 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen 1980 doğumlu Mehmet Şimşek, kontrolü kaybederek motosikleti devirmişti. Kazanın etkisiyle sürücü ve eşi Bilge Şimşek yola savrulmuş ve ağır yaralanmıştı. Karşı yönden gelen araç sürücüsüyse motosikletin devrildiğini görerek ani manevra yaptı ve sürücü ile eşini ezmekten saniyelerle kurtulmuştu. Hastanede yatan 44 yaşındaki sürücü 20 gün süren tedavi sürecinin ardından öldü. Şimşek, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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