Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antakya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Uçar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uçar, memleketi Üzümdalı Mahallesi'nde uğurlandı.

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeyken aydınlatma direğine çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Uçar, ağır yaralanarak olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Uçar, memleketi olan Antakya içesi Üzümdalı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY

