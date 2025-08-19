Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeyken aydınlatma direğine çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Uçar, ağır yaralanarak olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Uçar, memleketi olan Antakya içesi Üzümdalı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY