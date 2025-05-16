Hatay'da Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Payas ilçesinde, park halindeki bir tıra çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bedirhan Açıkgöz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da tıra çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 16 yaşındaki Bedirhan Açıkgöz idaresindeki 57 AGC 073 plakalı motosiklet, park halinde olan 33 DFB 120 plakalı Mercedes Benz marka tıra çarptı. Kazada sürücü çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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