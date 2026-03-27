Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Erzin ilçe merkezinde yaşandı. Caddede ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülere, motosikletin, otomobille çarpışması ve sürücünün havada takla attığı anlar anbean yansıdı. Yaralı motosikletli hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

