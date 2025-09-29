Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Antakya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet, tarlaya uçtu. 20 yaşındaki sürücü Mehmet Açıkel, kaza sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Mehmet Açıkel, idaresindeki motosiklet hafif ticari araçla çarpışarak tarlaya uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Açıkel'in gün içerisinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa