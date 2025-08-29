Hatay'da Motosiklet Kazası: 30 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Antakya'da meydana gelen kazada, 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Ali İstanbullu, başka bir aracın çarpması sonucunda tırın önüne çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.
Hatay'da 2 araçla çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin 30 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya ilçesi Hasanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Mehmet Ali İstanbullu (30) idaresindeki 31 E 7448 plakalı motosiklet, plakası tespiti edilemeyen bir aracın çarpması nedeniyle, karşı şeritten gelen H. A (41) idaresindeki 31 AOA 477 plakalı tırın ön kısmına çarptı. Motosiklet sürücüsü M.A.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa