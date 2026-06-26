Haberler

Yayladağı'nda trafik kazası: 2 yaralı

Yayladağı'nda trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yere savrulan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri yoğun bakımda.

Hatay'da otomobille çarpışarak devrilen motosikletten yere savrulan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Yayladağı ilçesi Sapanşı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmayla birlikte motosikletten yere savrulan 2 kişi yere savruldu. Kazada motosikletten yere savrulan 2 genç yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şahıslardan birinin yoğun bakımda olduğu ve diğerinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı

Yaptığı hareket golünün önüne geçti!
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
ABD-İran mutabakatı sonrası bir ilk! Hürmüz'de seyreden dev gemi saldırıya uğradı

Görüntü bugün kaydedildi! Barış geldi diye sevinirken korkulan oldu
'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik 10 ilde operasyon: 34 gözaltı

Karacellatlar"a operasyon! 34 gözaltı var
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...