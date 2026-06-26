Yayladağı'nda trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'da otomobille çarpışarak devrilen motosikletten yere savrulan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Yayladağı ilçesi Sapanşı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmayla birlikte motosikletten yere savrulan 2 kişi yere savruldu. Kazada motosikletten yere savrulan 2 genç yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şahıslardan birinin yoğun bakımda olduğu ve diğerinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı