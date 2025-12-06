Minibüsle çarpışarak hurdaya dönen TOFAŞ'taki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir minibüsle çarpışan TOFAŞ marka otomobil demir yığını haline geldi. Kazada ağır yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkiinde yaşandı. B.K. idaresindeki 31 ABT 094 plakalı FİAT TOFAŞ marka otomobil, M.E.C. hakimiyetindeki 31 AOL 51 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada TOFAŞ marka otomobil demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki C.A. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa