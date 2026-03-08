Haberler

Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı

Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı Haber Videosunu İzle
Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki minibüs durağında görevli bir şahıs, sürücüyle girdiği tartışma sonrasında onu yere yatırarak dövdü. Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hatay'da minibüs durağındaki görevlinin, minibüs şoförünü yere yatırarak dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Kavgada yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Dörtyol ilçesi kent merkezinde yaşandı. Minibüs durağında görevli şahıs ile minibüs sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şahıslar arasındaki kavga büyürken durakta görevli şahıs, minibüs sürücüsünü yere yatırarak dövmeye başladı. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; görevlinin, minibüs sürücüsünü yerdeyken yumrukladığı ve sürücünün çevredekilerin kavgayı ayırması üzerine aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu

Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor