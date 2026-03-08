Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki minibüs durağında görevli bir şahıs, sürücüyle girdiği tartışma sonrasında onu yere yatırarak dövdü. Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Hatay'da minibüs durağındaki görevlinin, minibüs şoförünü yere yatırarak dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Kavgada yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, Dörtyol ilçesi kent merkezinde yaşandı. Minibüs durağında görevli şahıs ile minibüs sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şahıslar arasındaki kavga büyürken durakta görevli şahıs, minibüs sürücüsünü yere yatırarak dövmeye başladı. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; görevlinin, minibüs sürücüsünü yerdeyken yumrukladığı ve sürücünün çevredekilerin kavgayı ayırması üzerine aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - HATAY