Hatay'da Metruk İş Yerinde Yangın
Antakya ilçesindeki hasarlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Hatay'da metruk halde bulunan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan hasarlı iş yerinde yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa