Hatay'da Metruk Bina Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Hatay'da metruk binada çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi'nde bulunan metruk bina yangını meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle civardaki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

