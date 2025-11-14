Hatay'da Metruk Bina Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi'nde bulunan metruk bina yangını meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle civardaki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa