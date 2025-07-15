Hatay'da Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 10 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, hayvanı kendileri kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya indiler. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'

Şanlıurfa'da başlayan bir hikaye! Türkiye'nin Oscar Adayı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.