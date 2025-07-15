Hatay'da Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Antakya'da 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 10 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, hayvanı kendileri kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya indiler. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa