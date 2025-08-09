Hatay'da Kumar Baskını: 2 Bin TL ve Oyun Malzemelerine El Konuldu

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 2 bin TL para, 662 adet iskambil kağıdı ve bir oyun makinesine el konuldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında Payas Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan kontrollerde masada 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masada bulunan 2 bin TL para, 662 adet iskambil kağıdı ve bir oyun makinesine el konuldu. Kumar oynayan şahıslara idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY