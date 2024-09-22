Hatay'da Kum Yüklü Kamyonun 7 Araca Çarpması Sonucu Yaralanmalar Yaşandı
Hatay'ın Defne ilçesinde kum yüklü bir hafriyat kamyonu, fren sistemindeki arıza nedeniyle seyir halindeki ve park halindeki 7 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kaza kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya sebep olan tırın fren sisteminde yaşanan arıza sonucunda kazanın yaşandığı ortaya çıktı. - HATAY