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Hatay'da Kum Yüklü Kamyonun 7 Araca Çarpması Sonucu Yaralanmalar Yaşandı

Hatay'da Kum Yüklü Kamyonun 7 Araca Çarpması Sonucu Yaralanmalar Yaşandı
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Hatay'ın Defne ilçesinde kum yüklü bir hafriyat kamyonu, fren sistemindeki arıza nedeniyle seyir halindeki ve park halindeki 7 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kum yüklü Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya sebep olan tırın fren sisteminde yaşanan arıza sonucunda kazanın yaşandığı ortaya çıktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa İtfaiye hatay Yaşam Defne

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