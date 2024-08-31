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Hatay'da kontrollü olarak yıkılan 10 katlı bina cep telefonu kamerasına yansıdı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 10 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bina yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 10 katlı binanın yerle bir olma anını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesinde bulunan 10 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yerle bir olma anıysa kameralara yansıdı. 10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Problemsiz olarak gerçekleşen yıkılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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