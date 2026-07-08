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Dörtyol'da uçurumdan uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dörtyol'da uçurumdan uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan ağaçlık alana yuvarlandı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kontrolden çıkarak uçurumdan ağaçlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada uçurumdan yuvarlanarak hurdaya dönen aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Halat yardımıyla yamaçtan yukarı çekilen yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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