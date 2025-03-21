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Hatay'da Kargo İçerisinde 1 Kilo 47 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'da Kargo İçerisinde 1 Kilo 47 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kargo ile gönderilen bir bilgisayar kasası içinde 1 kilo 47 gram Skunk maddesi bulundu. İlgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kargo ile gönderilen bilgisayar kasası içerisinden 1 kilo 47 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmada; Dörtyol ilçesinde bulunan kargo firmasında A.G. ile M.A. adına gelen bilgisayar kasası içerisinde gizlenmiş şekilde 1 kilo 47 gram Skunk adlı uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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