Hatay'da Kargo İçerisinde 1 Kilo 47 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kargo ile gönderilen bilgisayar kasası içerisinden 1 kilo 47 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmada; Dörtyol ilçesinde bulunan kargo firmasında A.G. ile M.A. adına gelen bilgisayar kasası içerisinde gizlenmiş şekilde 1 kilo 47 gram Skunk adlı uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY