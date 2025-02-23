AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var

AK Parti'de tarihi gün! Liste ortaya çıktı, yüzde 70'i değişecek
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti

Firari angus kaldırımda yürüyen vatandaşı yaraladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yurt dışından ülkeye getirilen angus, gemiden tıra sevk edildiği esnada kaçarak şehir turuna çıktı. Firari angus, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası uyuşturucu iğneyle müdahale edilerek yakalanırken, angusun kaldırımda yürüyen bir vatandaşı yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yurt dışından gemilerle ülkeye getirilen anguslar, İskenderun Körfezi'nden tırlarla yola çıkarak Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. İskenderun ilçesine gemiyle getirilen bir angus, sevk esnasında kaçarak şehir turuna çıktı. Yaklaşık üç saat boyunca kentin caddelerinde tur atan angus, trafiği de birbirine kattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Firari angusun şehir turu, 3 saat süren mücadele sonrası uyuşturucu iğne ile müdahaleyle son buldu. Şehir turuna çıkan angusu çevredeki meraklı vatandaşların ise angusu cep telefonuyla kayıt altına alırken, angusun kaldırımda yürüyen yayayı altına aldığı anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Firari angus kaldırımda yürüyen vatandaşı yaraladı

"ÜST GEÇİT CİVARINDA GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Gemiden indirildiği esnada kaçarak şehri birbirine katan angusun yaptıklarını anlatan 18 yaşındaki Halit Tibet, "İş için Bekbele Mahallesi'ndeki adrese giderken üst geçit civarında angusu görünce çok şaşırdım. İlk başta eski acil hastanesi civarını birbirine kattı sonra eski üstü geçide geldi, oradan da Meydan Mahallesi'ne geldi. Biz de angusu takip ettik. Angusu görenler telefonla video ve fotoğraf çektiler. Eski SSK hastanesi tarafında kaldırımda giden yayaya saldırdı orada yaraladı" dedi.

Firari angus kaldırımda yürüyen vatandaşı yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
img

Diz çöküp hayalini söyledi, Özel'in keyfi yerine geldi
img

AK Parti'de Sinan Akçıl ve Mesut Özil sürprizi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

önlem alıp yakalanması lazım bir çok kişiyi yaralamadan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıt

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi

Bir ilçe diken üstünde! İhbar yağınca ekipler seferber oldu
AK Partili Durgut'tan İsrailli heyete çok sert sözler

AK Parti Milletvekili Durgut'tan zirveye damga vuran sözler!
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.