Haberler

Markette satışa hazır litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan operasyonda, bir esnafa ait ev ve iş yerinde 190 litre kaçak viski, 220 litre rakı, 80 litre etil alkol ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 21 Nisan günü Küçükdalyan Mahallesi'nde D.G. isimli şahsın evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada 190 litre kaçak viski, 220 litre kaçak rakı, 80 litre etil alkol, 4 şişe (3,5 litre) bandrolsüz içki, 30 ml rakı yapım kiti, 30 ml viski yapım kiti, 630 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 1 kuru sıkı tabanca şarjörü ve 36 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Esnaf olduğu markette kaçak alkolün satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

