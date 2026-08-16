Haberler

Hatay'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Hatay'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Toros Tarım işletmesinden çıkan işçi servisi ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsünün tırla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, Erzin-Ceyhan kara yolu Burnaz mevkiinde yaşandı. Toros Tarım işletmesinden çıkan işçi servisi ile karşı yönden gelen tır kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen minibüsteki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada serviste bulunan Mehmet Menteş isimli işçi hayatını kaybederken, 15 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Menteş'in cansız bedeni de olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Servisteki işçilerin taşeron firmada çalıştığı ve mesai bitimi Dörtyol ile Payas ilçelerindeki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

Netanyahu'dan küstah hamle! Seçim afişinde Erdoğan’ı hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı

Yüzlerce kişi yürüyüşe geçti! Bir kez daha sınıra doğru akın ettiler
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu

Galatasaray'a geliyor! İşte şimdi Süper Lig alev alacak
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

Sadakatin vedası: Hakkınızı helal edin
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar