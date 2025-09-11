Hatay'da İş Makinesi Kabloya Zarar Verdi, Patlama Yaşandı

Hatay'da şantiye alanında iş makinesinin teması sonrası toprağa gömülü kablolarda patlama yaşandı. Yer altındaki elektrik kablolarının bomba gibi patladığı anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede, iş makinesi çalışma yaptığı sırada toprağa gömülü elektrik kablosuna zarar verdi. İş makinesinin müdahalesi sonrası kablolarda patlama yaşandı. Kabloların bomba gibi patlamasıyla kıvılcımların yayıldığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Yer altındaki kabloların patlamasının ardından yetkililer gelerek kabloyu onarmaya başladı. İş makinesinin kablolara zarar vermesiyle oluşan patlamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Berber dükkanında çalıştığı sırada patlamalar duyan vatandaş Muhammed Ataş, "Burada iş makinesi çalışması vardı. İş makinesi burada çalışırken yerin altındaki kabloyu görmeyince kabloyu patlattı. Ben o esnada berber dükkanında çalışırken silah sesine benzeyen garip bir ses duyduk. Kabloyu patlattı ve ortamı duman kapladı. Ateşlenme oldu ve kıvılcımlar saçıldı. Ekipler, şimdi burada çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY