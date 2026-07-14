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Hatay'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı

Hatay'da silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da husumetli 2 grup arasında sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay esnasında çevredekilerin eli silahlı şahısları ayırmaya çalıştığı korku dolu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay; Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yaşandı. Geçmişte aralarında husumet bulunan E.Ş. ve A.Ş. kardeşler ile M.K. isimli şahıs cadde üzerinde karşılaştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen sözlü tartışma da şahıslar yanlarında bulunan silahları ateşledi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise tarafları ayırarak kavgaya müdahale etti. Kavga anında yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; çevredekilerin şahısları ayırmaya çalıştıkları ve yolun ortasında olan şahıslara mikser sürücüsünün korna çalarak müdahale etmeye çalıştığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisiyse silahla birlikte yakalandı. Şahıs işlemler için jandarma karakoluna götürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleriyse çalışma yaptı. Olayda yaralanan M.K. isimli şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı, A.Ş. isimli şahsın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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