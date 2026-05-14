Binaya tırmanan hırsızlar, evden anahtarı alıp otomobili çaldılar

Hatay'da 2 günde iki hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şahıs, polis tarafından yakalandı. Hırsızların evden anahtarı alıp parkedilen otomobili çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da 2 günde iki hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızların duvara tırmanarak girdikleri evden anahtarı alıp, binanın önündeki otomobili çaldıkları anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Mayıs'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı ile 10 Mayıs'ta İsmet İnönü Mahallesi'ndeki otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda İsmet İnönü Mahallesi 708. Sokak'taki hırsızlık olayının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde 2 şahsın duvara tırmandığı ve ardından evden aldıkları anahtarla otomobili çalıp kaçtıkları görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı otomobil ile motosiklet bulundu. Olayların şüphelileri M.G., A.N.O., E.A. ve A.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.G., A.N.O. ve E.A. çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

