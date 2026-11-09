Hatay'da hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi, 16 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'da çeşitli tarihlerde hırsızlık gerçekleştiren ve çete liderliğini 43 suç kaydı bulunan hırsızın yaptığı çeteye yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 şüpheli tutuklandı. Şahısların iş yerlerini soydukları anlar kameraya yansırken, 3 milyon TL'lik çalıntı malzeme ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenmesi, meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli dosya kapsamında yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; 24 ayrı ara yakalama gerçekleştirildi ve yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 18 şüpheli şahıs tespit edildi, ara yakalamalar kapsamında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dosyanın sonlandırılması aşamasında 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Antakya ilçesinde ikamet eden 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken tutuklanan şahısların tamamının hırsızlıktan 1'den fazla suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, çetenin liderliğini 35'i hırsızlık olan 43 suç kaydı bulunan A.I. isimli şahsın yaptığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı