Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.P. adlı şahıs, adli makamlarca tutuklandı. Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde adli makamlarca hapis cezası ile aranan 1 kişi tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde Hakaret ve Tehdit suçlarından aranan ve toplamda 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P. adlı şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa