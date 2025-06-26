Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde adli makamlarca hapis cezası ile aranan 1 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışma neticesinde Hakaret ve Tehdit suçlarından aranan ve toplamda 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P. adlı şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY