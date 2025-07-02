Hatay'da Halatı Kopan Vinç, İşçiyi Hayatından Etti

Hatay'da Halatı Kopan Vinç, İşçiyi Hayatından Etti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada halatı kopan vinçten düşen demir, 55 yaşındaki işçi Hasan Cengiz'in hayatına mal oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da halatı kopan vinçten düşen demirin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada yaşandı. Halatı kopan vinçten 55 yaşındaki Hasan Cengiz'in üzerine demir devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morguna kaldırılan talihsiz adamın memleketi Dörtyol ilçesine defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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