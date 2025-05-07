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Hatay'da Hafriyat Kamyonu Tofaş Aracı Sürükledi

Hatay'da Hafriyat Kamyonu Tofaş Aracı Sürükledi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafriyat kamyonu, kör noktasındaki Tofaş marka otomobili önüne alarak sürükledi. Kazada yaralanan olmadı, görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da hafriyat kamyonunun kör noktasına gelen Tofaş marka aracın sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Yaralanmanın olmadığı kazada kamyonun, otomobili oyuncak araba gibi önüne aldığı görüldü.

Kaza, Dörtyol ilçesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen hafriyat kamyonu, kör noktasına gelen Tofaş Fiat marka otomobili önüne alarak sürüklemeye başladı. Yaralananın olmadığı kazada oyuncak araba gibi kamyonun önünde sürüklenen araç, park halindeki motosiklete çarparak durabildi. Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin bir anda kamyonun önünde kalarak sürüklendiği görüldü.

Çevrede iş yeri bulunan vatandaşlar da kazada yaralanan olmadığını belirtirken, kamyonun otomobili sürüklediğini söylediler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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