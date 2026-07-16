Antakya'da hurdaya dönen kamyonun sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şarampole devrilerek hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da şarampole devrilerek hurdaya dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada kamyon hurdaya döndü. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi ola sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı