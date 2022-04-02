Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı, yakalanan 38 yabancı uyruklu şahıs ise göç idaresine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Göçmen Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine Antakya İlçe Jandarmanın dedektifleri (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Göçmen Şube Müdürlüğü ile narkotik madde arama köpeği Volta ve Öğle ile birlikte Kuzeytepe mahallesine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda organizatörler B.C., C.U.T. ve A.K. ile birlikte 38 Suriye uyruklu göçmen, 34 kök kenevir bitkisi, 3 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet sahte tanzim edilmiş seyahat izin belgesi ve kimlik kartı ile 30 adet organizatörler tarafından mültecilerden gasp edilmiş cep telefonu ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıslar sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

İfadeleri alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.U.T. ve A.K. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - HATAY