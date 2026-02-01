Avrupa ümidiyle yola çıkan 12 göçmen Hatay'da yakalandı
Hatay'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında, 12 göçmen yakalanırken, insan ticareti yaptığı belirlenen 4 organizatör tutuklandı. Emniyet, göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 31 Ocak günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araç içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 organizatör yakalanırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. - HATAY