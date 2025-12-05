Haberler

Fuhuş operasyonunda görülmemiş yöntem! 6 kadın bakın nereden çıktı

Hatay'da masaj salonuna gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda suça sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılan gizli bölmede yakalandılar. İşyerinde fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 381 TL para ele geçirildi.

  • İl Emniyet Müdürlüğü Dörtyol ilçesinde SPA ve masaj salonlarına denetim yaptı.
  • M.A. adlı şahsın işyerinde çalışma izni olmayan 6 yabancı uyruklu kadın bidonlarla kapatılarak saklandıkları gizli bölmede yakalandı.
  • İş yerinden 114 bin 381 TL ele geçirildi ve iş yeri sahibi M.A. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yaptı.

6 KADIN GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

M.A. adlı şahsın işyerinde yapılan denetimde çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılarak saklandıkları gizli bölmede yakalandı.

İŞ YERİNDEN 114 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahıslara toplam 98 bin 520TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 114 bin 381 TL. ele geçirildi. İş yeri sahibi M.A. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

