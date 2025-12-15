Antakya'da fuhuş operasyonu: 6 kişi yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki apart evde fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Polis; Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesinde bulunan iki apartta fuhuş yapıldığını tespit ederek H.Q.,A.D., İ.G. ve İ.U. isimli şahısları gözaltına alındı. 2 ayrı fuhuş olayına karışan şahıslara toplam 35 bin 706 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu iki kadın deport işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fuhuşa aracılık, yer ve imkan sağlama suçundan yakalanarak mahkemeye çıkarılan, M.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY