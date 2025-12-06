Haberler

Hatay'da fırtına nedeniyle tırlar devrildi

Hatay'da fırtına nedeniyle tırlar devrildi
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde etkili olan fırtına, kamyonet ve konteyner taşıyan tırların devrilmesine sebep oldu. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, ancak kazada yaralanan olmadı.

Hatay'da etkili olan fırtına nedeniyle kamyonet ve konteyner taşıyan tırlar devrildi.

İskenderun ve Payas ilçelerinde etkili olan fırtına, ulaşımda aksamalara neden oldu. Hatay-Ceyhan karayolunda seyir halindeki tırlar fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen tırlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
