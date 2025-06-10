Hatay'da Fabrikaya Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

Hatay'da Fabrikaya Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı
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Havaların ısınmasıyla birlikte gün yüzüne çıkan yılan, Payas ilçesindeki bir fabrikada çalışanlar tarafından fark edildi. İtfaiye ekipleri yılanı özel aparatla yakalayıp doğaya bıraktı.

Hatay'da bir fabrikaya giren yılan, itfaiye ekiplerince özel aparat yardımıyla yakalanıp doğaya bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Payas ilçesindeki bir fabrikaya giren yılan çalışanlarca fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, özel aparat yardımıyla yılanı yakalayıp kontrollü şekilde doğaya bıraktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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