Hatay'da eve giren 2 yılanı itfaiye yakaladı
Hatay'ın Defne ve Kırıkhan ilçelerinde vatandaşların evlerine giren 2 yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Hatay'da vatandaşların evlerine giren 2 yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Hava sıcaklığının etkisini hissettirmeye devam ettirdiği Hatay'da yılanlar sıklıkla görülmeye devam ediyor. Defne ve Kırıkhan ilçelerinde evlerine yılan giren vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istediler. İtfaiye ekipleri, evlerdeki yılanları özel aparatla kolaylıkla yakaladı. Yakalanan yılanlar doğal yaşam alanlarına bırakıldılar. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı