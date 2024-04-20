Hatay'da evden ve motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelileri, emniyet güçlerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, İskenderun ilçesinin Muradiye ve Yıldırımtepe mahallelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi A.S.Ç. olduğu tespit edildi. Ayrıca A.S.Ç'nin hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.S.Ç, sorgulamasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 Nisan'da Numune Mahallesi'nde gerçekleşen bir motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi İ.T. de yakalanarak gözaltına alındı. İ.T, yapılan işlemler sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY