Hatay'da Evde Hint Keneviri ve Ruhsatsız Tüfekler Ele Ge geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde bir ikamette yapılan aramada saksılar içerisinde Hint keneviri bitkisi, 3 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirilirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mayıs 2025 tarihinde Defne Çekmece Mahallesinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarının şüphelisi olarak aranan K.A.O. adlı şahsı ikametinde gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada ise saksılar içerisine dikilmiş halde 19 kök Hint keneviri bitkisi, 2 adet otomatik tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 119 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY