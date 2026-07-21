Defne'de ev yangını yaşandı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı