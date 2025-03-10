Hatay'da Durdurulan Araçta Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Antakya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ve şahısların üstünde silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hatay'da polis ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 7 Mart tarihinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan M.A.K. ile K.K.'nın yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 1,79 gram metamfetamin ve 3,95 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY