Yayladağı'nda dron destekli operasyonda 11 göçmen yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladağı ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 11 Mayıs tarihinde Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesinde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 organizatör de ekiplerce gözaltına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - HATAY

