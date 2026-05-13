Yayladağı'nda dron destekli operasyonda 11 göçmen yakalandı
Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Yayladağı ilçesinde gerçekleştirdiği dron destekli operasyonda 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni ve onlarla bağlantılı 1 organizatörü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; 11 Mayıs tarihinde Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesinde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 organizatör de ekiplerce gözaltına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı