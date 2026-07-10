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Dereye kamyon dolusu atık malzeme döktüler: Doğa katliamı kameraya yansıdı

Dereye kamyon dolusu atık malzeme döktüler: Doğa katliamı kameraya yansıdı
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Hatay'da kamyonetle dere kenarına gelen 3 kişi, atık malzemeleri dereye döküp kaçtı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar caydırıcı ceza istedi.

Hatay'da kamyonetle dere kenarına gelen 3 kişinin, araç kasasındaki atık malzemeleri dereye döküp olay yerinden uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, çevreyi kirleten kişilere caydırıcı ceza uygulanmasını istedi.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan dere kenarına kamyonetle gelen 3 şahıs, araçtan inerek kasada bulunan atık malzemeleri dere yatağına boşalttı. Atıkları dereye döken şahıslar, işlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevreyi kirleten şahısların rahat tavırlarla moloz döktüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kış aylarında etkili olan yağışlarla dere yatağının temizlendiğini ancak su seviyesinin düşmesiyle birlikte bazı kişilerin yeniden çöpleri dereye bırakmaya başladığını belirten mahalle sakini Aydın Ekşi, çevreyi kirletenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

"Pikap aracıyla dere kenarına yanaşıp çer çöp atıyorlardı"

Dere kenarına yanaşan bir araçtaki 3 kişinin moloz attığını ifade eden Aydın Ekşi, "Kış yağmurlarından sonra dere kendine geldi. Deredeki bütün çöpler gitmişti ama maalesef yağmurların azalmasıyla insanlarımız yavaş yavaş çöp yuvasına çevirmeye başladılar. İnsanlarımız çöpleri kendilerine hak görüyor. Su yükselip bütün çöplerimizi götürecek diye bekliyorlar. Başkalarını düşünmeden doğanın anasını ağlatmaktan başka bir işe yaramıyor. Videoda 3 ila 5 kişi pikap aracıyla dere kenarına yanaşıp çer çöp atıyorlardı. Dereye muşamba ve benzer şeyler atıyorlardı. İnsanlarımızdan beklenecek görüntülerdi. Bu tarz kişilere karşı yaptırım olmadığı için insanlar kendilerinde bunu yapmakta hak buluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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