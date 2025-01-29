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Hatay'da Depremzedelerin Konteyneri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da Depremzedelerin Konteyneri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında depremzede ailenin kaldığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında depremzede ailenin kaldığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir konteyner kentte depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği konteyner yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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