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Hatay'da Depremzedelerin Kaldığı 4 Konteyner Yandı

Hatay'da Depremzedelerin Kaldığı 4 Konteyner Yandı
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Hatay'ın Defne ilçesinde depremzedelerin kaldığı 4 konteyner yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Hatay'ın Defne ilçesinde depremzedelerin kaldığı 4 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 4 konteynerde yangın çıktı. Konteynerlerde yükselen alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Defne itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depremzedelerin kaldığı 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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